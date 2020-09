Medios ingleses hicieron eco de la confesión de Alexis Sánchez sobre su paso por Manchester United

Nadie quedó indiferente a las declaraciones que emitió el delantero chileno Alexis Sánchez, ayer jueves, donde confesó cuales fueron los motivos por los que no rindió en el Manchester United.

Alguna de las palabras que más llamaron la atención fue “después del entrenamiento llegué a mi casa y le digo a mi familia y a mi representante: ‘¿No se puede hacer tira el contrato para volver a Arsenal?’ Hay algo que no me cuadra y que no me parece”.

Esta confesión caló hondo en la prensa inglesa. “Alexis Sánchez admite haber pedido el regreso al Arsenal tras el primer entrenamiento con el United”, publicó el diario Manchester Evening News.

“El exdelantero explicó cómo se arrepintió de mudarse a Old Trafford procedente de Arsenal”, agregaron.

En tanto The Sun, redactó que “Alexis reveló que quería anular la transferencia al Mand Utd y regresar al Arsenal. El jugador de 31 reveló que se arrepintió instantáneamente después de unirse al United”.

Por su parte, el periódico Mirror aseguró que “el chileno cree que su transferencia fue un error. Sánchez admitió que no estaba contento con el ambiente en el equipo de José Mourinho y cree que ese fue un factor importante detrás de sus problemas en el club”.