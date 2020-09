El futbolista chileno que disputa la FA Cup y sueña con “emular” la historia de Jamie Vardy en Inglaterra

Durante la semana pasada comenzó la edición 2020-21 de la FA Cup de Inglaterra con los partidos de equipos pertenecientes a las competiciones regionales. Entre esos clubes se encuentra el Wythenshawe Amateurs FC que milita en la tercera categoría de la National League (North West Counties Football League) y que cuenta con un chileno entre sus filas: Claudio Campos.

“Llegué porque mi ex entrenador del anterior club formó parte del staff y me llevó. Me ofreció ir, unirme al proyecto y como ya había trabajado con él. Acepté, ambos nos conocíamos y sería un factor importante para adaptarme al nuevo club”, sostuvo el zurdo en conversación con Deportes en Agricultura desde Europa.

El zurdo, quien se formó en Audax Italiano, detalló el proceso que lo llevó al Viejo Continente hace algunos años. “En 2016 surgió la opción de ir a España a jugar y me quedé por dos años. Recibí una oferta desde Inglaterra, pero no se concretó porque soy extracomunitario y quedó estancada la propuesta. Quedé ilusionado con eso, me propuse jugar en ese país y seguí trabajando duro. Volví a Chile y a los meses me propuse viajar a Inglaterra; envié mi CV y videos a distintos videos hasta que decidieron contratarme en un club de la ciudad de Scunthorpe, cerca de Hull. En un principio sientes que no sabes para donde ir porque todo va y viene, pero con el tiempo y la ayuda del cuerpo técnico logré adaptarme de la mejor manera y consiguiendo los logros como ser el mejor jugador”, expresó.

Campos, quien disputa por segunda vez el torneo de clubes más antiguo del planeta, tiene un sueño muy grande y que suena hasta utópico: disputar la final en Wembley con su club. “Tiene un gusto especial jugar la FA Cup. Como chileno se siente maravilloso y una felicidad enorme de entrar al campo de juego por lo que todos anhelamos, que es llehar a Wembley a jugar la final y dejar en alto a Chile. Como jugador, es representar los valores de mi pueblo querido, soy una parte de Chile que está aquí y quiero escribir mi propia historia“, manifestó.

El extremo por la izquierda, quien reconoció tener de referente a Alexis Sánchez, se ilusiona con “emular” lo hecho por Jamie Vardy, figura del Leicester City y que deambuló por varias categoría del balompié británico antes de tener la notoriedad con la cual cuenta. “Él es un ejemplo de superación de como con trabajo y esfuerzo, en el momento preciso, consiguió un sueño. Él ha tenido el ascenso perfecto, logró su Bota de Oro en la Premier League; es la guinda de la torta para su carrera, lo merece. ¿Emularlo? Me gustaría llegar donde está él, hacerme un nombre en Inglaterra. En algunos lugares ya me reconocen y eso habla bien de mi trabajo. Hacerme un nombre aquí sería importante para mi carrera”, sintetizó.

El próximo desafío para el santiaguino y su escuadra será este 12 de septiembre ante Trafford.