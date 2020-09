En la U aún están molestos tras el superclásico y ya “planifican” la revancha en el Estadio Monumental

El 1-1 ante Colo Colo aún da vueltas en Universidad de Chile. Los azules no sólo desaprovecharon la opción de terminar con los siete años de sequía ante el archirrival, sino que también de acercarse a los primeros lugares del Campeonato Nacional.

Así al menos lo expresó Diego Carrasco, defensa de los universitarios, durante la conferencia de este martes. “Queda un poco de bronca porque sabemos el partido que hicimos. Fuimos intensos, jugamos en el campo rival y nos fuimos enojados a la casa, pero hay que trabajar. Sentimos que vamos por buen camino y ese trabajo se verá como resultado en cancha”, sostuvo.

“Salimos a buscar el partido, pero Colo Colo se cerró bien y no pudimos entrarle. Siempre estuvimos con la defensa en la mitad de cancha y no se pudo, pero hay que seguir trabajando porque queda un partido con ellos aún”, complementó el ex Coquimbo Unido, quien de alguna manera ya se “mentaliza” en la revancha ante el “Cacique” en el Estadio Monumental por la segunda rueda.

“Todavía queda un partido este año, llegará ese momento y debemos estar preparados. Sabemos que no ganamos hace siete años, pero hay que trabajar para tratar de ganarle en el Monumental”, cerró.