Lorenzo Antillo y la impugnación a las elecciones de la ANFP: “Me parece que era algo que podía ocurrir; existieron vicios en las votaciones”

A pesar de que pasaron 39 días de las elecciones de la ANFP donde se impuso Pablo Milad, la polémica volvió a “ensuciar” al máximo organismo del fútbol chileno luego de que algunos clubes presentaran una impugnación de las votaciones; cuestión que en su minuto se planteó por supuestas irregularidades en los sufragios.

Lorenzo Antillo, presidente de Audax Italiano y ex candidato al sillón de Quilín, conversó con Deportes en Agricultura sobre esta situación. “Me parece que era algo que podía ocurrir, que estaba dentro de las posibilidades porque los hechos fueron públicos. Existieron vicios en las votaciones y por eso se presentó esta impugnación”, dijo.

“La impugnación fue acogida, se realizará la investigación y el tribunal dirá los pasos a seguir. En el mismo Consejo de ese día de elecciones dijimos que no se habían respetados las normas y eso no sólo le hace mal al fútbol, sino que a la credibilidad que tiene los dirigentes del fútbol en general”, complementó el directivo, quien acusó que estas malas conductas continúan en la ANFP, pero no ahondó en estas.

“No quiero generar más polémicas de las que existen, pero puedo mencionar que se han realizado votaciones y que el resultado para algunos no han sido las esperadas y, por ende, se han vuelto a votar para conseguir sus condiciones”, sintetizó.

¿Se presentaría nuevamente a las elecciones en caso de que se repitan? El itálico no lo descartó. “Primero se debe ver la resolución y la sentencia del tribunal. Luego veremos si estoy o no disponible para una candidatura a la presidencia de la ANFP. Si es por hacer las cosas bien, sería de nuevo candidato”, cerró.