“Ando con la cag… de Colo Colo”: revelan audio donde Leonardo Valencia denostó con vulgar frase la camiseta alba

Leonardo Valencia ha estado en la palestra en las recientes semanas luego de que salieran a la luz las denuncias por no pago de pensión alimenticia, violencia intrafamiliar y amenazas a Valeria Pérez, ex pareja y madre de sus hijos.

Sin embargo, durante las últimas horas se sumó un episodio que complicaría aún más al jugador. A través de las redes sociales, la ex conviviente reveló un audio donde el ’10’, de manera vulgar, denostó la camiseta del “Cacique”: “Tengo que cambiarme ropa, si ando con la cagada de Colo Colo, así que la hago cortita si ya voy llegando”, dijo.

“Quería dejar este audio a los hinchas COLOCOLINOS que aún le creen a este señor. Pero aquí está la prueba de que colocolino no es, escúchenlo refiriéndose a la indumentaria de Colo Colo que para ustedes, creo, es lo más importante“, posteó Pérez en Instagram.

Si lo anterior no fuese suficiente, también compartió un tatuaje de león que tendría el mediocampista en la espalda, alusivo a su pasado en Universidad de Chile.

“En estos momentos a mí me están perturbando virtualmente, pero yo les seguiré respondiendo cómo se debe, no me quedaré callada como antes, seguiré con todo esto hasta el final. Hoy más que nunca necesito el apoyo de cada uno de ustedes, este hombre me quitó toda mi vida y quiere seguir haciéndolo y no se lo voy a permitir“, sentenció Valeria Pérez, quien anunció que seguirá con las acciones judiciales contra Leonardo Valencia.