Gabriel Mendoza y la crisis en Colo Colo: “Es lamentable lo que se muestra en la cancha, da rabia. Este año hay que darlo por perdido”

Con apenas ocho puntos de 30 posibles, Colo Colo vive el peor inicio de Campeonato Nacional en 32 años. La derrota 1-0 ante O’Higgins en el Estadio Monumental ahondó una crisis que no encuentra respuestas en lo deportivo ni en lo directivo. Peor aún, el partido ante Peñarol de Uruguay por la Copa Libertadores en Macul (15 de septiembre, 19 horas) está a la vuelta de la esquina.

Gabriel Mendoza, histórico del club, conversó con Deportes en Agricultura y no escondió su molestia por el triste presente de los albos. “Por nombres, Colo Colo tiene dos equipazos: tiene a Opazo, Mouche, Bolados, de la Fuente. En la cancha ha sido un desastre y con lo que está mostrando y haciendo, uno dice que se merece estar en la posición que está. Es lamentable lo que muestran en cancha, da rabia. Uno siente que todo se está haciendo mal y espero que pase luego este año para comenzar el 2021 con un nuevo proceso, nuevo camarín, con un plantel donde el técnico que llegue haga sentir su mano dura“, dijo.

“Todo el mundo ve lo mismo: un equipo sin reacción, sin garra de la cual estamos acostumbrados. En este equipo no se ve eso; no hay sincronización, ni sistema ni modo de juego. El proceso de cada uno de los técnicos no se llevaron bien a cabo”, complementó el campeón de la Copa Libertadores 1991, quien apuntó a las consecuencias del conflicto entre plantel y dirigencia en medio de la pandemia. “Sabíamos que iba a ver muchos caídos y se ve graficado ahora. Los únicos afectados fueron los jugadores“, expresó.

“Este año hay que darlo por perdido”

El ex lateral derecho también enfatizó en los “pesos pesados” del camarín albo y la influencia de estos en los procesos de los técnicos que pasaron por el Monumental durante los últimos años. “La estadística es clarísima: el camarín ha demostrado ser pesado, que cuando no les gusta un técnico lo sacan rapidito y eso afecta en el desempeño. Cuando a mitad de camino no les parece algo, empiezan a hacer lo imposible para que el técnico se vaya. Yo creo que este año hay que darlo por perdido“, manifestó.

Mendoza, además, expresó su preocupación por la delicada situación en la tabla de posiciones y el temor del descenso. “Es lamentable pensar en no pasar malos ratos con el tema del descenso, pero hay que ser realistas. Uno ve a Colo Colo y no tiene buen funcionamiento. Ojalá este año pasarlo lo menos mal en eso y la idea siempre fue clasificar a copas internacionales“, argumentó.

¿Quién tiene la culpa de la crisis de Colo Colo? El “Coca” fue tajante. “Gualberto no tiene la culpa, tomó un fierro caliente y él no es el responsable de la decadencia de este fútbol. Acá las cosas se hicieron mal desde la dirigencia y “chorrea” para abajo a todos”, cerró.