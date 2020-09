La confesión de Pablo Galdames: “Tuve la posibilidad de jugar en Colo Colo y la UC, pero decidí irme a Argentina”

Uno de los jugadores que tiene un buen presente en Argentina, es el volante chileno Pablo Galdames, quien milita actualmente en Vélez Sarsfield, equipo en el que arribó en 2018.

Con 830 minutos en 14 partidos con la casaquilla del cuadro del “Fortín”, el ex Unión Española reveló que pudo haber jugado en los tres grandes de Chile, Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile.

“Tuve la posibilidad de llegar a esos equipos, pero lo decidí junto a mi familia en irme a Argentina, que no sé si hubiese sido un retroceso, pero quizá hubiera conseguido jugar muchos minutos, pero lo que me estaba dando el fútbol argentino no me lo iba a dar el chileno”, dijo a RedGol.

“No me apuré en tomar la decisión de volver porque sentía que Vélez estaba de menos a más, cada vez me siento mejor, más importante dentro del plantel y obviamente para lo que yo sueño, quizá hubiese sido un paso atrás volver al fútbol chileno”, agregó.

“Para ser sincero, no es por alardear y ser egocéntrico, pero he tenido la suerte y la fortuna de que los tres equipos denominados grandes en Chile me han querido en varios momentos de mi carrera”, cerró.