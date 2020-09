Esteban Paredes y la situación de Leonardo Valencia: “Esperemos que la justicia actúe, es lo primordial”

Leonardo Valencia ha estado en el centro de la noticia durante las últimas semanas y no precisamente por su desempeño en la cancha. Valeria Pérez, su ex pareja, lo denunció por violencia intrafamiliar, amenazas y no pago de pensión alimenticia.

La situación escaló a tal punto que los hinchas, mediante redes sociales y protestas afuera del Estadio Monumental, pidieron la salida del volante, quien tiene contrato hasta diciembre de 2021.

Hasta ahora ningún miembro del plantel había hablado sobre el caso, sin embargo, en diálogo con El Mercurio, Esteban Paredes sacó la voz. “Me tiene muy mal el tema de la violencia hacia la mujer. Es muy duro, potente. Como capitán y como persona estoy totalmente en contra. Tengo mamá, esposa, hermanas, tías, sobrinas y no me gustaría que les pasara lo que le sucede a muchas mujeres de este país, no se lo merecen”, sostuvo.

“Esperemos que la justicia actúe, es lo primordial. Y no lo digo sólo por Leo Valencia, pero si hay constancia y pruebas, la justicia tendrá que aplicar su pena“, complementó el capitán del “Cacique”.