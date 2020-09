¡Vuelve la Copa Libertadores! Revisa la agenda de los equipos, jugadores y técnicos chilenos

El 0-0 entre Internacional y Gremio de Porto Alegre, del 12 de marzo, fue el último partido que se jugó en la Copa Libertadores antes de la paralización por la pandemia del coronavirus. Pese a las dudas respecto a su reanudación y las ideas surgidas a lo largo de estos seis meses, finalmente este martes volverá la acción continental.

Y lo hará con alta participación de equipos, jugadores y técnicos chilenos. Revisa la programación semanal y organiza tu calendario para no perderte detalle alguno de la tercera fecha de la fase grupal del torneo de clubes más importante de la región.

Martes 15

19:15 | Colo Colo vs. Peñarol (Uruguay) | Grupo C | Estadio Monumental

Miércoles 16

19:15 | Internacional de Porto Alegre (Brasil) vs. América de Cali (Colombia) | Grupo E

19:15 | Estudiantes de Mérida (Venezuela) vs. Alianza Lima (Perú) | Grupo F

21:30 | Universidad Católica vs. Gremio de Porto Alegre (Brasil) | Grupo E | Estadio San Carlos de Apoquindo

Jueves 17

17:00 | Racing Club (Argentina) vs. Nacional (Uruguay) | Grupo F

19:00 | Sao Paulo (Brasil) vs. River Plate (Argentina) | Grupo D

21:00 | Independiente del Valle (Ecuador) vs. Flamengo (Brasil) | Grupo A

En negrita: clubes con jugadores/técnicos nacionales