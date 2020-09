Caszely defendió con todo a Nicolás Blandi: “¿Cuántas pelotas con ventaja le han tirado?”

Dos goles en 11 partidos y blanco de las críticas. El paso de Nicolás Blandi por Colo Colo ha sido muy ingrato y ha coincidido con la irregularidad mostrada por el plantel después del receso por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, el delantero tuvo fuerte respaldo por parte de un histórico del club: Carlos Caszely. En diálogo con Deportes en Agricultura, el ídolo dio argumentos sobre el bajo rendimiento del argentino. “Voy a defender un poco a Blandi porque no lo conozco, no sé quién es; pero cuando ha jugado… ¿Cuántas pelotas con ventaja le han tirado? ¿Quién es el mediocampista que le tira pelotas con ventaja? No tiene. No hay que atacarlo, pero si me dices que se pierde tres o cuatro goles, obviamente que sí”, sostuvo.

“Mientras no le llegue un balón… ¿Qué puede hacer? Nada. Si te tiras para atrás, pierdes la condición de goleador. Son varios los puntos que hay que mirar. Blandi siempre recibe de espaldas al arco. Aparte del cabezazo ante la U, no ha tenido ninguna chance. No hay que hablar mal de él en ningún aspecto”, complementó el “Rey del metro cuadrado”.