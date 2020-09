Claudio Bravo y sus expectativas en Real Betis: “Trabajo para ganar, no me gusta perder”

Claudio Bravo, portero del Real Betis de España, concedió este miércoles una entrevista a los medios oficiales del club verdiblanco, en donde se refirió a su debut ante el Deportivo Alavés y su mentalidad para afrontar los desafíos que se vienen en su regreso al fútbol español.

Sobre el partido del fin de semana pasado, Bravo afirmó que “ha sido sumamente valioso e importante comenzar de esta forma. Vas jugando de visitante, teniendo también poco tiempo ni la normalidad dentro de la pretemporada, pero en líneas generales nos quedamos con un sabor positivo, porque en la pretemporada también se ganó y se compitió bien”, según consigna el Diario de Sevilla.

En la misma línea, agregó que “el equipo poco a poco va avanzando, creo también que tiene margen de mejora y creo que vamos por el buen camino, pero se está comenzando, esto es muy largo y lo que no tenemos que quedarnos es con sensación de conformismo”.

Sobre su basta experiencia y forma de afrontar los desafíos, el seleccionado chileno indicó que “he estado en equipos en los que la dinámica es triunfo tras triunfo. No te da tiempo de disfrutar una victoria, sino que tienes que prepararte muy seguido para volver a competir e intentar ganar. La receta es no relajarse y centrarse en querer siempre ganar más. La confianza también es vital en este tipo de situaciones”.

Asimismo, señaló que “siempre quieres estar compitiendo. Soy muy competitivo, trabajo siempre para que las cosas salgan de la mejor manera. Trabajo para ganar, no me gusta perder. Soy ambicioso. No me gusta tirar una semana a la basura“.

Bravo también abordó el próximo partido del Real Betis, en donde como locales recibirán el domingo al Real Valladolid de Fabián Orellana.

Al respecto, el meta sentenció que “ellos no son de los equipos que se cierran. Les gusta tener el balón y elaborar, además de que tienen gente arriba muy buena. Más allá de eso, debemos preocuparnos de llegar lo mejor posible al partido, no cambiar nuestro pensamiento de cómo vamos a jugar”.