“Si Carlos Heller se queda, seguiremos trabajando de excelente manera. Si no, veremos como lo llevamos adelante”

Cristián Aubert, presidente del directorio de Azul Azul, conversó con Deportes en Agricultura respecto a la situación accionaria de Carlos Heller.

Sin ir más lejos, este viernes se cumple el plazo para que el empresario venda o no sus acciones en la concesionaria a cargo de Universidad de Chile. Si bien ha habido interesados en adquirirlas, no está del todo convencido de desprenderse de ellas.

“No he hablado con Heller hace días. El tema de las acciones siempre ha sido muy propio de él y de su equipo de trabajo en la empresa. No tengo esa información muy actualizada, pero creo que si se queda, seguiremos trabajando tal como lo hemos hecho. Ha sido cómodo y amable trabajar con él, pero si llega alguien, habrá que ver como lo llevamos adelante“, sostuvo el timonel.

Sobre este mismo tema, el directivo descartó la opción de que antiguos dirigentes como Peter Hiller o Federico Valdés regresen a la institución. “Los directores de la primera etapa me dijeron que no vuelven al club y que ya tuvieron su tiempo. En este tipo de cosas hay que ser claro: no están con la idea de volver a la U“, argumentó.

Aubert, además, detalló el enfoque que deberían tener los posibles compradores de las acciones de Carlos Heller. “Espero como presidente e hincha de la U, el club se vaya desarrollando, que el fútbol formativo se desarrolle mediante un plan. Yo centraría la conversación en el proyecto del club”, cerró.