Arturo Vidal devolvió el gesto con Luis Suárez y le dedicó un sentido mensaje

“Tenerte de rival era insoportable por lo grande que sos como jugador, pero tenerte de compañero, amigo y conocerte como persona; sos mas grande todavía”. Hace pocos días, Luis Suárez publicó una serie de imágenes junto a Arturo Vidal y lo despidió con un emotivo mensaje. “Para mí fue también un honor jugar al lado de un goleador histórico”, respondió el chileno.

Este viernes el “Rey” devolvió el gesto con el uruguayo, quien cerró su etapa en el Barcelona y fichó en el Atlético Madrid. Mediante las redes sociales, el jugador del Inter de Milán le dedicó varias loas al delantero.

“Como rival te respetaba, como compañero fuiste espectacular, como amigo te voy a extrañar mucho. Desde que entré al vestuario en mi primer día me hiciste sentir respetado y bienvenido. Pasando los días nos fuimos haciendo amigos y hoy siento que vamos a estar cerca toda la vida”, comenzó el oriundo de San Joaquín, quien no escondió el cariño para su ex compañero.

“Animal, te mando un abrazo enorme, ¡demuéstrale al mundo que ese Pistolero tiene balas para todos! ¡Te quiero hermano, toda la suerte del mundo!“, complementó.

Luis Suárez no tardó en responder con similar sentimiento. “Por más lejos que estés siempre tendrás un amigo, crack. Te mando un abrazo grande y ya nos encontraremos “como rivales”“, cerró.