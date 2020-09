Ruy Barbosa buscará avanzar en etapa final del Mundial Junior de Moto Enduro

Una jornada compleja vivió el piloto Ruy Barbosa (Husqvarna) en la Etapa 1 de la segunda fecha del Campeonato del Mundo FIM de Moto Enduro al lograr el tercer lugar en la categoría Junior 1 y el sexto en la Junior General, luego de nueve especiales irregulares por las inclemencias del clima y el circuito.

Luego de ganar el Súper Test de la jornada inaugural la noche del viernes 25, Barbosa quedó conforme con el rendimiento de su máquina y confiado en tener un positivo resultado en las pruebas sabatinas. Sin embargo, se enfrentó a un trazado espeso por el estado del piso producto de las lluvias de los últimos días en la zona.

“Hoy experimenté un ritmo lento porque no tuve feeling con la moto ni con el circuito. El Enduro Test era muy difícil, resbaloso y con barro, donde los tiempos se hacían ahí. Sin embargo, fui constante porque no cometí tantos errores, pero no fui rápido. Espero mañana mejorar los resultados de esta etapa”, explicó el piloto de 21 años.

La categoría Enduro fue ganada por el francés Theo Espinasse con 1 hora 21 segundos 93 centésimas. El chileno logró la sexta ubicación a 2 minuto 04 segundos 53 centésimas del líder. En la Junior 1, Barbosa consiguió el tercer puesto a 54 segundos 34 centésimas del vencedor, el finlandés Roni Kytönen.

El circuito de Spoleto está ubicado en la provincia de Perugia, a 135 kilómetros de Roma. La segunda fecha del Mundial tiene un trazado de 68 kilómetros a través del campo de Umbría. Las especiales de Cross, Enduro y Extremo se recorre en tres ocasiones para la etapa dominical que larga a las 9:00 horas (4:00 de Chile)

Agencia UNO.