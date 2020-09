Ex técnico de la Roja juvenil criticó con todo a Ariel Holan: “Es imposible trabajar con él”

A pesar de que Ariel Holan goza de un buen presente en Universidad Católica, su paso por Independiente de Avellaneda no dejó los mejores recuerdos.

Si bien consiguió dos títulos internacionales entre 2017 y 2018, varios de sus ex colaboradores y directivos del conjunto rojo lo han cuestionado por el modo de trabajo. Y durante este domingo se sumó Claudio Vivas, ex técnico de la Roja Sub 20.

“Iba a ir a trabajar a Independiente pero cuando me enteré que Holan reemplazaba a Milito, presenté mi renuncia porque es imposible trabajar con él“, dijo en conversación con “El Show de la Oral”.

“Yo asumí en Independiente cuando Milito era el técnico de primera. Yo le aclaré a Pablo Moyano que si el elegido era Holan, yo renunciaba“, complementó el adiestrador de Club Bolívar, quien de todas formas elogió la capacidad que tiene su compatriota. “Es un gran entrenador pero se hace muy difícil trabajar en el día a día con él. Tampoco le duran mucho sus cuerpos técnicos“, manifestó.

Al cierre de la charla, hizo un parangón entre el DT cruzado y Marcelo Bielsa, con quien trabajó por más de 14años. “El día a día con Holan es complicado, el día a día con Bielsa también es difícil, pero en definitiva es Marcelo Bielsa“, sentenció.