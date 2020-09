Hinchas de Colo Colo protestaron contra Blanco y Negro en las afueras del Estadio Monumental

Durante la mañana de este domingo, un grupo de hinchas de Colo Colo llegó al Estadio Monumental y desplegó dos lienzos en protesta por la gestión de Blanco y Negro, sobre todo después de la polémica suspensión del partido ante Deportes Antofagasta que derivó en un sinfín de contradicciones entre la concesionaria, el Ministerio de Salud y la ANFP.

“Nuestra historia no es su puto negocio” (sic), “Hazte socio” y “Si no hay fiesta para el pueblo, que no haya paz para Blanco y Negro” fueron algunas consignas desplegadas en el acceso del recinto.