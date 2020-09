Diego Sánchez se ilusiona con la Roja: “Sé que puedo y merezco estar, pero no es mi decisión. Si voy, lo haré al 200%”

Claudio Bravo sufrió la distensión de ligamento de la rodilla derecha y no sólo se perderá los próximos partidos del Real Betis, también el debut de la Roja en las Clasificatorias Sudamericanas ante Uruguay en Montevideo y Colombia en Santiago.

Por dicha razón, surgió de inmediato la pregunta sobre quién será el reemplazante del ex capitán. Gabriel Arias (Racing Club) Johnny Herrera (Everton) y Fernando de Paul (Universidad de Chile) aparecen como alternativas, sin embargo, hubo otra carta que se sumó: Diego Sánchez.

El golero de Unión Española conversó con Deportes en Agricultura y no escondió su ilusión de estar en la nómina que elaborará Reinaldo Rueda. “Contento de ser uno de los candidatos para la gente o la prensa. Me deja tranquilo, estoy haciendo bien las cosas, trabajando como debe ser. Me siento halagado, contento y motivado. Me gustaría estar, sé que puedo y merezco estar, pero no es mi decisión. No me gusta hacerme falsas ilusiones porque después es complicado, uno se bajonea un poco, pero aprende de tantas experiencias pasadas que te haces más fuerte. Espero que sea una buena nómina y lo mejor para la Selección“, expresó.

“Estoy al 200%, me siento capacitado. Si me llega a tocar, me voy a partir el cuero para jugar. No voy a ir para ser segundo o tercer arquero. No voy a eso”, complementó el “Mono”, quien también se refirió a la evolución de su juego y que lo tiene en buen nivel junto a los hispanos. “El rendimiento que tengo ahora es el resultado de muchos cambios que he hecho en mi día a día. Tuve temas personales que mueren conmigo, que me afectaron mucho. El rendimiento es el cambio positivo que tuve, me siento bastante feliz“, manifestó.

Sánchez, además, reveló que conversó con Claudio Bravo, a quien elogió. “Es lamentable (la lesión), le escribí deseando que sea lo menos grave porque la Selección lo necesita siempre. Espero que el reemplazante lo haga de buena forma. El tema del arco es bien sensible, tenemos más arqueros y esperar que Reinaldo Rueda haga su mejor elección. Yo lo veo por el tema de la Selección; esté o no, los voy a apoyar siempre”, cerró.