Peñarol expresó su molestia por la “falta de conciencia” de Colo Colo tras la visita de Biscayzacú

Evaristo González, secretario general de Peñarol, habló con Deportes en Agricultura respecto a la polémica visita de Gustavo Biscayzacú al hotel de concentración de Colo Colo en Montevideo, hecho que va contra los protocolos sanitarios implementados por la Conmebol para impedir contagios por coronavirus.

“El gobierno de Uruguay ha seguido caso a caso todos los contagios. Ayer hubo dos contagios, el país tiene 230 casos y fue el último en aceptar el protocolo de la Conmebol“, sostuvo el directivo, quien criticó lo hecho por la delegación alba.

“En el caso de Colo Colo, cuando tuvo una suspensión de partido antes de venir a Uruguay, llegar aquí y romper el protocolo a nosotros como uruguayo nos resulta increíble. Yo viajé con la delegación a Santiago para el partido en el Estadio Monumental y mi hermana estaba (en Chile); le prohibí que me visitara para no romper la burbuja”, manifestó.

“Es la falta de conciencia que hemos tenido en todos lados para que esta pandemia haya sido una explosión de contagios. No sólo estoy preocupado, sino que estoy molesto por esta falta de responsabilidad”, sumó González.

¿Hará algún reclamo contra Colo Colo? El secretario general del “Manya” lo descartó. “No presentaremos reclamos, esto lo dejo en manos de la Conmebol. No somos un cuadro de este estilo y por lo que tenemos entendido, analizaron la situación y el partido se jugará igual. No es una falta grave, pero no estamos hablando del nivel de la falta; estamos hablando de la conducta“, cerró.