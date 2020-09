Antonio Conte y posible lesión de Arturo Vidal: “Recibió un tiro en el muslo, pero no sería nada especial”

Una de las postales que dejó la goleada 5-2 del Inter de Milán sobre el Benevento, fue la salida del volante chileno Arturo Vidal en los 53’ del complemento, luego de que sintiera unas molestias en una de sus piernas.

En ese sentido, el entrenador del cuadro “nerazurro”, Antonio Conte aseguró que no es nada grave lo que tiene el “King”. “Arturo ha recibido un tiro en el muslo, preferí no arriesgarme. No debería ser nada especial, nada de qué preocuparse”, dijo.

“Él es un guerrero y los guerreros están siempre listo para la guerra”, cerró.