“Colo Colo debería buscar un entrenador para darle liderazgo a los jugadores”

Otro de los temas que abarcó José Daniel Morón en el diálogo con Deportes en Agricultura fue el oscuro presente que vive Colo Colo. La derrota 3-0 ante Peñarol en Uruguay no sólo lo dejó muy complicado en la Copa Libertadores, sino que nuevamente mostró el pobre nivel colectivo y escasas respuestas en la adversidad.

“Todos tenemos responsabilidades cuando estamos en un club, como también cuando hay momentos buenos. Las responsabilidades van hacia todos los que trabajan en Colo Colo. Quizás los que ponen la cara son los jugadores que no lo están haciendo bien y eso lo tendrán bastante claro. No es normal que viva algo así“, expuso el ex arquero.

“La responsabilidad es de todos: cuerpo técnico, dirigentes, jugadores. Cuando estas cosas pasan es porque algo se ha hecho mal, ahora hay que tener la capacidad para enfrentar todo esto y poner a Colo Colo no en los primeros lugares de la tabla, porque no será así; pero sí poder revertir la situación mejorando todo esto”, complementó el campeón de la Copa Libertadores 1991, quien se refirió a la situación de Gualberto Jara como director técnico.

“El club debería tomar la decisión de buscar un entrenador para darle un liderazgo a los jugadores porque también ellos pueden decir que si ponen internos, la cosa está fácil; pero si pones a alguien que tenga alguna trayectoria diferente a la que estaba teniendo Gualberto, el jugador también se va a tener que responsabilizar de algo“, cerró.