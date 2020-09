“Brayan Cortés ha perdido una linda oportunidad de haber avanzado mucho más en Colo Colo”

José Daniel Morón, ex arquero e histórico de Colo Colo, conversó con Deportes en Agricultura respecto a la delicada situación que vive su ex club y en especial del bajo nivel mostrado por Brayan Cortés, quien alterna la titularidad junto a Miguel Pinto.

El ex colaborador de Marcelo Bielsa en la Roja hizo un tajante análisis del guardavallas. “No es desilusión, pero creo que Brayan se ha perdido una linda oportunidad de haber avanzado mucho más. Tiene unas condiciones enormes tanto físicas como técnicas y que encima tuvo la gran posibilidad de hacerse del arco de Colo Colo y jugar a corta edad, cosa que no es normal que suceda en los equipos”, sostuvo.

Bajo esa premisa, el “Loro” reconoció que aún confía en el iquiqueño. “Cortés desperdició una linda oportunidad que no tuvieron todos, pero sigo creyendo en que tiene todas las condiciones físicas y técnicas para ser, en unos añitos más, el sucesor de Claudio Bravo y confío mucho en él“, argumentó.