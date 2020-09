¿Volvió la maravilla? El gran presente de Alexis Sánchez en el Inter de Milán

A pesar que solamente van dos partidos disputados en la Serie A de Italia, el delantero chileno Alexis Sánchez ha sido sumamente importante para el cuadro nerozurro. El tocopillano se reencontró con su fútbol, luego de un año y medio para el olvido.

En Manchester United, el “Niño Maravilla” no pudo mantener el cartel de crack en la Premier League, su nivel no fue de los mejores y, tuvo que salir a préstamo para poder jugar algunos minutos, ya que el entrenador noruego Ole Gunnar Solskjaer no lo quiso en el equipo.

Ya en el Inter, los primeros encuentros del chileno fueron buenos. Se encontró con su amigo, el delantero Lukaku, pero en septiembre de 2019 sufrió una lesión que lo marginó por tres meses de las competencias.

En enero, el tocopillano volvió, disputó algunos encuentros para retomar el ritmo y, cuando ya todo parecía parejo, llegó el coronavirus, deteniendo el fútbol casi cinco meses en Italia.

A pesar de todo lo mencionado, el chileno se reinventó, entrenó y se esforzó para llegar a punto a nuevamente al Inter de Milán. El “Niño Maravilla” llegó hasta la final de la Europa League, la que perdieron ante el Sevilla y, siempre que Antonio Conte lo necesitó el bicampeón de América respondió.

En la presente temporada, Alexis ingresó solamente 12 minutos en el compromiso ante la Fiorentina, cotejo que iban perdieron 3-2. Aportó tres pases claves y dos fueron pases de gol para la dramática victoria 4-3 del cuadro de Lombardía.

En el compromiso ante el Benevento, el chileno jugó los 90 minutos, entregó una asistencia, tuvo tres participaciones importantes en los goles del Inter y, fue aplaudido en redes sociales por los hinchas nerazurros.

De esta manera, todo indicaría que Alexis está volviendo a su mejor momento, ese con el que deslumbró en Inglaterra con el Arsenal en la Premier League.