Juvenal Olmos adelantó el clásico universitario y sostuvo: “El objetivo de la U era salvar la división, el plantel no está diseñado para pelear arriba”

Este domingo Universidad Católica y Universidad de Chile animarán el partido más atractivo de la fecha 13 del Campeonato Nacional 2020. Ambos elencos se verán las caras en San Carlos de Apoquindo y Juvenal Olmos, ex técnico y campeón con los cruzados en la temporada 2002, analizó el encuentro y enfatizó en el movimiento clave para anular a los azules.

“El objetivo de la U era salvar la división, para eso confirmado y su mayor líder mediático, que es Walter Montillo, dijo que había que sacar 40 puntos. Este plantel está sufriendo eso, que no está diseñado para pelear arriba de manera permanente porque te marcan a Montillo y quedan sin salida”, sostuvo en conversación con Deportes en Agricultura.

“Este es un equipo con poco recambio en la banca, tiene un plantel bien armado en el mediocampo“, complementó el actual comentarista, quien cuestionó el nivel de Nicolás Guerra. “¿Ha estado a la altura para ser el complemento ideal de Larrivey? Ha jugado porque es sub 21 no más. La U no tiene el acompañante ideal para Larrivey”, cerró.