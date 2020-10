Mayne-Nicholls y carta de directores de Blanco y Negro: “Es lamentable que esté en los medios ante que los directores”

El vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, salió a responder la carta que entregaron un grupo de directores del directorio, quienes pidieron una profunda restructuración y una posible renuncia de Aníbal Mosa de la presidencia del club.

En ese sentido, el ex presidente de la ANFP aseguró que “para mí es una tremenda sorpresa. La única vez que la vi fue cuando la leyeron, hasta ahora, no me ha llegado una copia. Me parece lamentable que la tengan los medios y no los directores”.

Respecto a posibles renuncias, Mayne-Nicholls expresó que “no puedo contestar eso, porque sería un cambio de figuras solamente. No fue un tema tajante y claro, que haya diferencias es lamentable”.

“En lo persona es un poco desgastador que se dedique más tiempo estar involucrados en la política de la organización que en el deporte mismo, no es lo que me gusta, pero también hay que estar en las cosas que no corresponde”, agregó.

En esa línea, Harold cerró diciendo que “es lamentable que la carta esté en los medios antes que en los directores. Una carta de siete puntos, es imposible retenerla en el momento. Otra cosa es que me llegue y pueda leerla”.