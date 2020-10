Charles Aránguiz y Bayer Leverkusen conocieron a sus rivales en la UEFA Europa League

Durante la mañana de este viernes se realizó el sorteo de la edición 2020-21 de la UEFA Europa League, segundo torneo en importancia a nivel de clubes en Europa y que sólo contará con un chileno: Charles Aránguiz.

El volante y capitán del Bayer Leverkusen alemán conoció a los rivales que tendrá en esta versión: Slavia Praga de República Checa, Hapoel Be’er Sheva de Israel y Niza de Francia en el grupo C.

Sevilla, reciente campeón del certamen, no participará tras su clasificación a la Champions League.

