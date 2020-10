Claudio Borghi tajante: “Mientras esté Aníbal Mosa no trabajaré en Colo Colo”

El entrenador de fútbol Claudio Borghi, comentó las declaraciones que realizó en la jornada de ayer, jueves, de Harold Mayne-Nicholls, quien lo descartó para dirigir a Colo Colo, tras el mal momento que azota al club.

En ese sentido, el “Bichi” fue tajante en reiterar que no trabajará en el club si está Aníbal Mosa a cargo. “Lo agradezco, pero no puedo estar en un lugar donde no me quieren“, dijo en CDF.

“Reafirmo que mientras esté Mosa no voy a estar en Colo Colo. No me gusta, no me gusta su forma de trabajar, su forma de ser popular, que divida al plantel regalando bonos al equipo públicamente y eso automáticamente me aleja”, agregó.

También el campeón del Mundo con Argentina se molestó con que el vicepresidente albo no se acordara que dirigente lo había recomendando. “Me parece una falta de respeto al director, que Harold no se acuerde. Creo que tengo un prestigio como jugador, cómo técnico no tanto, pero en Colo Colo sí“, cerró.