Santiago Wanderers se potenció en Valparaíso y complicó aún más a Deportes Iquique

Santiago Wanderers se hizo fuerte de local y derrotó 3-1 a Deportes Iquique en partido válido por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2020.

El conjunto porteño no tuvo mayores problemas ante un rival tenía como principal noticia el debut de Cristian Leiva, ex DT de la Sub 17 que reemplazó al cesado Jaime Vera.

A los 9′ Carlos Rotondi abrió la cuenta para los verdes y Alejandro Contreras en arco propio alargó la diferencia (29′). Néstor Canelón puso el tercero (75′) y César Huanca descontó para los nortinos (90’+2′).

Los dirigidos de Miguel Ramírez llegaron a los 16 puntos y ascendieron al décimo puesto, mientras que los celestes hilaron su cuarta caída consecutiva y se complicaron en la tabla de coeficientes dónde sólo superan a Deportes La Serena.