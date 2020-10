Beausejour enfrentó las críticas por su rendimiento en la U: “En toda mi carrera no he sido muy querido”

La derrota 3-0 ante Universidad Católica no sólo alejó a Universidad de Chile de la pelea por el liderato, sino que dejó en evidencia el “divorcio” de la hinchada con Jean Beausejour. El zurdo ha sido foco constante de críticas y así lo reflejaron los seguidores azules en las redes sociales a través del hashtag “#FueraBeausejour”.

Ante el complejo escenario, el zurdo enfrentó los cuestionamientos. “Me imagino que hay reacciones. He tenido la posibilidad de jugar en clubes de alta convocatoria, he tenido la posibilidad de estar en la Selección y en todos hay exigencia al máximo. No imagino a ningún hincha contento después del fin de semana”, dijo.

“Las críticas las acepto con humildad, me moldean el carácter. No te digo que no me hacen nada, pero estoy acostumbrado“, complementó el ex seleccionado, quien detalló que no se siente apreciado por los fanáticos. “Toda mi carrera no he sido un jugador muy querido, y eso es algo con lo que me ha tocado convivir y seguirá pasando hasta que me retire“, expresó.

“¿Pero te imaginas el ejemplo que le daría a mis cercanos si ante las críticas tirara la toalla, me retirara del fútbol o renunciara a mi trabajo? Nunca le daría ese ejemplo a mi hijo, siempre he luchado contra las adversidades“, añadió “Bose”, quien reconoció que está atento a las críticas. “Esto me afecta en algún grado, pero me hace mirar el futuro con esperanza. Soy un optimista de la vida. Estando en este club siempre voy a aspirar a ganar algún clásico y otro título”, cerró.