Colo Colo mira a Argentina y busca a un “viejo conocido” de Gustavo Quinteros para reforzar el plantel

Información de Cristian Alvarado

La era de Gustavo Quinteros comenzó en Colo Colo. Durante este martes el técnico dirigirá su primera práctica al mando de los albos con miras a su debut ante Coquimbo Unido en el norte, programado para las 18 horas de este viernes 9 de octubre.

El argentino-boliviano, además, mira hacia Argentina para traer a un “viejo-conocido” y reforzar la plantilla: Fernando Gaibor, volante que pertenece a los registros de Independiente de Avellaneda a quien el DT dirigió en Emelec de Ecuador.

Francisco “Paco” Rivas, gerente de fútbol del elenco trasandino, conversó con Deportes en Agricultura y sostuvo que por ahora no ha habido contacto entre las partes. “Es jugador nuestro, tiene contrato vigente y podríamos ver la posibilidad de prestarlo y destrabar un poco la situación con este chico. No lo veríamos mal, pero ahora no hemos tenido ninguna novedad al respecto. Nadie llamó, ni formuló e hizo consultas”, dijo.

Actualmente el jugador mantiene un conflicto con los argentinos debido a una millonaria deuda y que los tiene al borde de una demanda que podría llegar a la FIFA.