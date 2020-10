Padre de los hermanos Díaz por llamado de ambos a la Roja: “Contento por ellos, están haciendo bien las cosas”

La nómina de 23 jugadores que realizó Reinaldo Rueda para el debut de la Roja en las Clasificatorias Sudamericanas ante Uruguay en Montevideo y Colombia en Santiago rompió una marca de 23 años: la convocatoria de dos hermanos: Paulo y Nicolás Díaz.

Ítalo Díaz, ex zaguero de la Selección y padre de ambos, habló con Deportes en Agricultura respecto al llamado de los dos defensas y no escondió su felicidad. “Contento por ellos, sobre todo por Nicolás porque Paulo ya había estado en la Selección. Están haciendo bien las cosas”, sostuvo.

A pesar del lazo sanguíneo que los une, el ex Provincial Osorno es cauto con las oportunidades de cada uno y no se hace la idea, por ahora, de verlos juntos en la cancha del Estadio Centenario. “Creo que Paulo tiene más opción de ser titular, Nicolás tiene que ir paso a paso. Ya que estén ambos me deja feliz”, enfatizó.