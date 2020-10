Fecha 14 del Campeonato Nacional: el debut de Quinteros en Colo Colo y el clásico porteño se roban las miradas

A pesar del inicio de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, el Campeonato Nacional no se detiene.

Entre jueves y domingo se llevará a cabo la fecha 14 de la competición en la cual destacan el debut del técnico Gustavo Quinteros en Colo Colo y el clásico de la Región de Valparaíso entre Everton y Santiago Wanderers.

Revisa el horario de los partidos.

Jueves 08 de octubre

11:00 | O’Higgins vs. Cobresal | Estadio El Teniente

Viernes 09 de octubre

15:30 | Unión Española vs. Curicó Unido | Estadio Santa Laura-Universidad SEK

18:00 | Coquimbo Unido vs. Colo Colo | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Sábado 10 de octubre

11:00 | Deportes Iquique vs. Audax Italiano | Estadio Tierra de Campeones

13:30 | Huachipato vs. Deportes Antofagasta | Estadio Huachipato Cap Acero

16:00 | Everton vs. Santiago Wanderers | Estadio Sausalito

18:30 | Universidad Católica vs. Universidad de Concepción | Estadio San Carlos de Apoquindo

Domingo 11 de octubre

16:00 | Unión La Calera vs. Palestino | Estadio Nicolás Chahuán Nazar

18:30 | Universidad de Chile vs. Deportes La Serena | Estadio Nacional