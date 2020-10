Rodolfo Moya reveló sabrosa anécdota del histórico 2-2 de la Roja en Montevideo

La única vez que Chile obtuvo un punto en Montevideo por las Clasificatorias Sudamericanas fue en noviembre de 2007. Con un doblete de Marcelo Salas, la Roja de Marcelo Bielsa igualó 2-2 ante Uruguay.

Rodolfo Moya fue uno de los jugadores que estuvo esa tarde en la capital oriental y en diálogo con Deportes en Agricultura, reveló algunas anécdotas. “Antes de ingresar a la cancha siempre te vas peleando con los uruguayos en el túnel. No sólo me pasó con la selección en ese momento, también con selecciones menores. Empiezan a mostrarte los zapatos, dan una arenga agresiva, pero al chileno “se le sale el indio” (sic) y entonces hay dimes y diretes“, dijo.

Sobre la misma, el ex delantero sumó otra historia al relato: si bien ingresó a los 65′ por Humberto Suazo, él no era el elegido. “La verdad es que yo no iba a entrar, lo iba a hacer Luis Jiménez. En el momento estaba listo para entrar en la mitad de la cancha, con la papeleta en la mano, pero algo pasó, lo llaman de vuelta y me dicen que yo iba a la cancha“, complementó.