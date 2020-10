Ex árbitro argentino fue tajante: “No es penal de Coates, el brazo está pegado al cuerpo. Si no entiendes eso…”

El desempeño del árbitro Eber Aquino en la derrota 2-1 de Chile ante Uruguay sigue dando que hablar, sobre todo tras la polémica por el penal no cobrado a favor de la Roja luego de la mano de Sebastián Coates en el área.

Sin embargo, no todo han sido cuestionamientos hacia el guaraní. Javier Castrilli, destacado ex juez argentino, salió en su defensa de su colega. “No es penal de Coates. El brazo está pegado al cuerpo, el jugador quiere sacar el brazo; no se quedó estático”, dijo en conversación con Sport 890.

“Si no entiendes eso, no entiendes lo que es una mano“, complementó el trasandino, quien deslizó una crítica hacia los futbolistas. “Los jugadores no pueden andar como ‘teletubbies’ por la cancha“, cerró.