Ídolo: Claudio Bravo aconsejó por redes sociales a joven portero promesa de Huachipato

Futbol, conferencia de prensa de la seleccion chiena. El arquero de la seleccion chilena Claudio Bravo habla a los medios de comunicacion durante una conferencia de prensa en el hotel Corinthia de San Petersburgo, Rusia. 30/06/2017 Andres Pina/Photosport ****** Football, Chilean National team press conference. Chile"s goalkeeper Claudio Bravo speaks to the medias during the press conference at the Corinthia hotel in San Petersberg, Russia. 30/06/2017 Andres Pina/Photosport