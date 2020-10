Timonel de la ANFP reveló la reacción del plantel chileno tras revisar jugada del penal no cobrado

Durante esta tarde el presidente de la ANFP, Pablo Milad, anunció que realizará un reclamo formal a la Conmebol para que se sancione al árbitro Eber Aquino, quien no cobró un claro penal a favor de la Roja tras una mano de Sebastián Coates. Sobre este punto, indicó que solicitará los videos del VAR.

“El penal hubiese cambiado el desenlace… Estamos haciendo todas las acciones de los estatutos de la Conmebol, el presidente Domínguez tuvo la mejor disposición. Pedimos los audios y conversaciones del VAR. Los resultados no se pueden cambiar, tenemos que apelar que no vuelva a ocurrir y tener todos los antecedentes de la comunicación entre el VAR y el árbitro o ver si el árbitro hizo caso omiso o si el VAR no tenía las imágenes…”, sostuvo.

“La próxima semana me dijo el presidente Domínguez que podríamos tener las imágenes y los audios“, complementó el ex Intendente del Maule, quien reveló la reacción del plantel chileno tras ver -ya más en frío- la jugada en cuestión.

“Al profe (Rueda) le afectó bastante, teníamos la ilusión de sacar un buen resultado para Chile, necesitábamos una alegría… Ellos no se dieron cuenta hasta que llegaron al camarín, nunca tuvieron la certeza de la jugada. Cuando llegaron al camarín entró la desesperación de los jugadores“, cerró.