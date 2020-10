Carlos Queiroz: “Intentaremos mostrar la mejor identidad de Colombia para ganar”

El entrenador de la selección colombiana, Carlos Queiroz, destacó las cualidades que presenta el seleccionado chileno en la antesala al cruce de este martes en el Estadio Nacional por la segunda fecha de las Clasificatorias al Mundial 2022.

El estratega de origen portugués admitió en rueda de prensa que tendrán un duro partido ante la ‘Roja’. “Chile tiene un buen fútbol por las bandas, pero no solo por las bandas, vimos con Uruguay que lo hacen bien por el centro. Es un buen equipo, no se espera nada diferente y no quiero que los jugadores de Colombia se concentren en imaginar las fortalezas de Chile”, declaró.

“Lo más importante es que intentaremos mostrar la mejor identidad de Colombia para ganar el partido y jugar un buen fútbol contra Chile, que tiene bastantes buenos jugadores y se conocen bien, hace muchos años”, agregó.

Además, Queiroz indicó que “nuestro trabajo es controlar nuestras fortalezas y debilidades y saber que en el partido tenemos que estar bien, conscientes de cómo competir, sumar puntos y jugar con la realidad que está adelante de nosotros. Si ellos se presentan fuertes en las bandas, tenemos que pelear e ir hasta la muerte y si lo hacen por el centro, no hay otra solución, hay que pelear y defender al centro, con la mentalidad de ataque, de buscar el gol y la portería del adversario”.

Para el cruce en Ñuñoa, el ex seleccionador de Portugal señaló que ”lo más importante que hay que cuidar es tener confianza y hacer un buen fútbol, cuando defendamos y ataquemos, es lo más importante. Lo que vamos a intentar hacer es mejorar lo que jugamos contra Venezuela e intentar poner esas cosa en el campo contra Chile”.

En cuanto al nuevo escenario para jugar las Clasificatorias, con las máximas medidas sanitarias por el coronavirus y sin público en los estadios, Queiroz dijo que “es atípica y difícil y un poco siniestra. El trabajo no ha sido fácil. La salud es muy preciosa, no se puede jugar con ella. Nosotros tenemos conciencia, somos profesionales. Hay que mantener vivo el sueño. Nosotros tenemos, con todas las dificultades, que salir adelante”.

Por último, el técnico del combinado ‘cafetero’ no quiso adelantar el once que presentará en el Nacional. “No quiero dar ventajas. Es mejor no hablar de las opciones que tengo en mi cabeza. Tengo en este momento 24 jugadores titulares que pueden salir a jugar. Confío en todos ellos y eso me da mucha tranquilidad. Tengo a los mejores jugadores de Colombia y los jugadores lo saben. Lo más importante es la personalidad que tienen”, sentenció.

Agencia UNO.