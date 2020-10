“Lo veo súper bien; está flaco, se mueve muy bien…”: Pedro Morales aboga por el regreso de un histórico a la Roja

La última vez que Chile derrotó en Santiago a Colombia fue el 10 de septiembre de 2008, por la octava fecha del proceso rumbo a la Copa Mundial de Sudáfrica. En dicha jornada, la Roja se impuso 4-0 con tantos de Gonzalo Jara, Humberto Suazo, Ismael Fuentes y Matías Fernández.

Pedro Morales estuvo presente esa noche en el Estadio Nacional y en diálogo con Deportes en Agricultura, abogó por el regreso de un histórico dado el escaso recambio en la delantera. “He visto harto fútbol en Chile y a “Chupete” (Suazo) lo veo súper bien. Es verdad que faltan jugadores de recambio en la delantera, los otros entrenadores han intentado llevar a jugadores que no han resultado”, sostuvo.

El ex Colo Colo y Universidad de Chile profundizó en su postura. “Llamen a “Chupete”… Está flaco, se mueve bien; está jugando muy bien pese a la campaña de La Serena. En probar no se pierde nada“, expresó.

Sobre la misma, el volante ahondó respecto a las pocas opciones que tiene la Selección en la ofensiva. “Quizás hay varios, pero no al nivel de los que estamos acostumbrados en la Selección. Hay algo en sus carreras que no logran explotar, tampoco aprovechan las oportunidades. Puede que falte algún delantero con poderío ofensivo, pero confiamos en Edu (Vargas), Alexis… Hay que pensar en los que están”, cerró.