Nicolás Blandi aclara porqué no era citado en Colo Colo: “Arrastré diferentes molestias físicas”

Nicolás Blandi, delantero de Colo Colo, se refirió a los cuestionamientos de los hinchas a su rendimiento y al complejo momento que vive el equipo en el ámbito deportivo.

En conferencia de prensa, Blandi aclaró que “los partidos que no estuve convocado fue porque arrastré diferentes molestias físicas. Siempre que estuve en condiciones, entrené a la par del grupo y fui citado”.

Asimismo, afirmó que “no me considero en deuda porque desde el primer día que llegué me he brindado al cien por ciento como profesional. Me tocó estallido social, pandemia, lesiones y no me permitieron rendir de la mejor manera”.

En la misma línea, el trasandino aseguró que “yo elegí estar en Colo Colo y salir de la zona de confort en la que estaba. Si las cosas no se dieron de la mejor manera hasta ahora, con compromiso y trabajo se van a dar. Estoy tranquilo”.

Sobre la llegada de Gustavo Quinteros, el atacante indicó que “el entrenador nos ha hecho cambiar el enfoque y centrarnos en mejorar, crecer como equipo, afianzarnos, y a partir de ahí empezar a superar a los rivales futbolísticamente; como consecuencia de eso, obtener resultados”.

Además, abordó el próximo duelo por Copa Libertadores ante Jorge Wilstermann, sosteniendo que “sabemos que para pasar de fase tenemos que hacer un partido inteligente y enfocarnos en lo futbolístico, tratar de no pensar en el resultado final sino en el funcionamiento del equipo”.

Finalmente, Blandi mandó un mensaje a los hinchas, sentenciando que “no tengan dudas de que estamos trabajando para revertir la situación. Vamos a salir del lugar que estamos en la tabla y vamos a volver a poner a Colo Colo en el lugar que merece y donde debe estar”.