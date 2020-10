Antonio Conte explicó por qué Alexis estuvo pocos minutos ante el AC Milán

El entrenador, Antonio Conte, dio a conocer las razones de la brevísima presencia del delantero chileno Alexis Sánchez en la derrota del Inter por 2-1 ante el AC Milán en el Derby della Madonnina, válido por la cuarta fecha de la Serie A italiana 2020-2021.

El ‘Niño Maravilla’ entró sobre el final, específicamente a los 82 minutos por su compatriota Arturo Vidal, tarde en las aspiraciones interistas de rescatar al menos un empate. Se mostró activo, pero no generó ocasiones y menos pudo hacerse presente en el marcador.

Consultado por los pocos minutos qur tuvo el tocopillano, Conte indicó en rueda de prensa que “estábamos muy alarmados porque la noticia de Chile era sobre una lesión muscular. Alexis ayer entrenó a un ritmo bajo para no arriesgarse”.

“Está de vuelta fatigado y no podemos permitirnos daños, ya que tenemos que jugar siete partidos en 23 días”, añadió el estratega.

En cuanto a la derrota ante los ‘rossoneros’, líderes del campeonato con canasta limpia (12 puntos), Conte señaló que “lamentamos haber perdido un partido bien jugado de nuestra parte, creamos muchas oportunidades para anotar, fueron buenas y afortunadas. compromiso ineludible por parte de los chicos, que se preocuparon mucho por el partido. Tuvimos dos descuidos y no pudimos aprovechar las muchas oportunidades que creamos para ganar el partido. Debemos ser más agresivos, pero no puedo culpar a los chicos, que pelearon hasta lo último. No tuvimos mucha suerte”.

“Esta noche nos castigaron más que lo que hicimos nosotros a ellos, recibimos dos goles muy evitables y no aprovechamos las oportunidades creadas. Todos tenemos que mejorar, pero podríamos haber hablado de otro Inter. Lo sentimos porque ha llegado una derrota y ha llegado en un partido como el derbi”, sentenció.