¿Habrá algún chileno? France Football reveló los candidatos para la mejor delantera de la historia

Durante este lunes la revista France Football publicó la lista de 30 candidatos para integrar la mejor delantera de todos los tiempos. Hay que consignar que no hay chilenos entre los postulantes.

La división que realizó el medio especializado fue la siguiente: 20 punteros derechos e izquierdos y 10 atacantes centros. Eso sí, la conformación del listado tiene algunas sorpresas y sorpresivos cambios de posición.

Revisa la lista a continuación:

Punteros derecho: Samuel Eto’o (Camerún), David Beckham (Inglaterra), George Best (Inglaterra), Luis Figo (Portugal), Garrincha (Brasil), Jairzinho (Brasil), Kevin Keegan (Inglaterra), Stanley Mathews (Inglaterra), Lionel Messi (Argentina), Arjen Robben (Países Bajos).

Punteros izquierdo: Oleg Blokhin (Ucrania), Rivaldo (Brasil), Cristiano Ronaldo (Portugal), Roberto Rivelino (Brasil), Dragan Dzajic (Serbia), Ronaldinho Gaúcho (Brasil), Ryan Giggs (Gales), Karl-Heinz Rummenigge (Alemania), Thierry Henry (Francia) y Hristo Stoichkov (Bulgaria).

Delanteros centro: Dennis Bergkamp (Países Bajos), Johan Cruyff (Países Bajos), Kenny Dalglish (Escocia), Eusébio (Portugal), Sándor Kocsis (Hungría), Gerd Müller (Alemania), Romário (Brasil), Ronaldo (Brasil), Marco Van Basten (Países Bajos), George Weah (Liberia).

so last, all the forwards nominees ! #BOdreamteam

Next step : next December

➡️ reveal of the #BOdreamteam (3-4-3) voted by our jury of 170 international journalists ! pic.twitter.com/JGoGX3xLtw

— France Football (@francefootball) October 19, 2020