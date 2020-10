Técnico de Colo Colo abordó las manifestaciones sociales: “Espero que los chilenos puedan conseguir lo que quiere el pueblo”

Gustavo Quinteros no solamente habló de fútbol en la conferencia de prensa dada este lunes en el Estadio Monumental. El técnico de Colo Colo, quien vive su segunda etapa en el Campeonato Nacional, tuvo palabras para las manifestaciones sociales que se viven en Chile justo un año después del inicio del estallido social.

“Es muy justo el reclamo de la gente y necesario. Solo espero que los chilenos puedan conseguir lo que quiere el pueblo“, sostuvo.

El argentino-boliviano, además, tuvo palabras para los incidentes protagonistas por barristas del “Cacique” y Universidad de Chile en la Plaza Baquedano y que, a priori, empañó una jornada que se desarrollaba de manera pacífica.

“Ojalá que no haya peleas entre barras e ideas políticas y que podamos solucionar los conflictos que no le hacen bien a Chile. Desde mi lugar no tan importante, llamo a unión para los chilenos“, cerró.