Barcelona, Manchester United y Juventus animarán el inicio de la UEFA Champions League

Este martes comienza la edición 2020-21 de la UEFA Champions League y lo hará con encuentros más que atractivos.

Barcelona, Juventus, Manchester United, Chelsea, Sevilla y Paris Saint Germain protagonizarán algunos de los primeros ocho partidos. Revisa la programación.

13:55 | Dinamo de Kiev (Ucrania) vs. Juventus (Italia) | Grupo G

13:55 | Zenit de San Petersburgo (Rusia) vs. Club Brujas (Bélgica) | Grupo F

16:00 | Barcelona (España) vs. Ferencváros (Hungría) | Grupo G

16:00 | Lazio (Italia) vs. Borussia Dortmund (Alemania) | Grupo F

16:00 | Chelsea (Inglaterra) vs. Sevilla (España) | Grupo E

16:00 | Stade Rennais (Francia) vs. Krasnodar (Rusia) | Grupo E

16:00 | París Saint Germain (Francia) vs. Manchester United (Inglaterra) | Grupo H

16:00 | RB Leipzig (Alemania) vs. Istanbul Başakşehir (Turquía) | Grupo H