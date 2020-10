En Antofagasta apelarán a la sanción contra Colo Colo y sostienen: “No querían jugar”

Jorge Sánchez, presidente de Deportes Antofagasta, conversó con Deportes en Agricultura sobre la sanción económica contra Colo Colo luego de la suspensión del partido entre ambos elencos que, en principio, estaba programado para el 25 de septiembre.

“No estamos contentos con el fallo de la ANFP. Entendemos en qué se basa el Tribunal (de Disciplina), pero vamos a apelar a la Segunda Sala (de la ANFP). Colo Colo no quería jugar el partido, ni siquiera nos querían dejar entrar al camarín y eso va más allá de lo sanitario“, sostuvo el dirigente que no escondió su molestia en sus declaraciones.

“Colo Colo buscó cómo no jugar el partido“, complementó el directivo, quien le envió un mensaje a la testera del máximo organismo del fútbol nacional. “Esto debió resolverlo el directorio porque el Tribunal no tiene cómo sancionar algo que no está estipulado. Si este directorio quiere rayar la cancha y marcar diferencias con sus antecesores, esta es una oportunidad de oro para hacerlo”, expresó.

¿Cómo es la relación entre los clubes? “Siempre he tenido una buena relación con Colo Colo, es muy raro que nunca nos llamaran, hasta hoy. Es más, intentaron modificar el partido sin contactarnos”, argumentó Sánchez.