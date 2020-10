“No llegaron a ningún acuerdo”: Colo Colo “pierde” a uno de sus posibles refuerzos para la segunda rueda

Información de Cristian Alvarado

Luego de la grave lesión de Matías Zaldivia, quien estará sin actividad hasta mediados de 2021, Colo Colo comenzó la búsqueda del reemplazante para afrontar lo que resta de temporada. Juan Fuentes, defensa de Estudiantes de La Plata, era una de las alternativas favoritas para llegar a Macul, pero en las últimas horas hubo malas noticias.

En conversación con Deportes en Agricultura, el zaguero confirmó que no llegará al “Cacique”. “Me quedo acá en Estudiantes, no llegaron a ningún acuerdo Colo Colo y el club“, dijo.

“Me quedo contento acá (Argentina), estoy tranquilo. Al menos va a comenzar el campeonato y eso es positivo, estoy mentalizado al 100% en Estudiantes para seguir sumando y progresando en la liga de Argentina”, complementó el rancagüino, quien aseguró que volverá Chile cuando esté cerca del retiro.

“Esta opción para mí era la única que iba a tomar para regresar luego a Chile, así que me voy a mentalizar para cuando tenga la carrera casi terminando. Me voy a O’Higgins si Dios quiere“, cerró.