Leonel Herrera hijo y el presente de Colo Colo: “El plantel está desgastado y tienen que venir cambios”

Colo Colo perdió 1-0 ante Jorge Wilstermann en el Estadio Monumental y cerró tristemente su actuación en la Copa Libertadores. Los albos no sólo se quedaron sin opción de acceder a la Copa Sudamericana, sino que además dejó ir US$ 1.050.000 que hubiesen aliviado el delicado momento económico que atraviesa.

Leonel Herrera Silva, ex jugador y campeón del torneo en 1991, habló con Deportes en Agricultura y analizó el fracaso copero. “Sin estar en la interna, claramente Colo Colo viene con problemas hace mucho tiempo y en este último año se acrecentaron a nivel grupo que es un factor muy importante y relevante”, dijo.

“Hay decisiones dirigenciales que han sido lamentables. El equipo tiene un desgaste importante, no ves jugadores de jerarquía y los que fueron, por una cosa lógica, ya no lo están demostrando“, complementó el ex delantero, quien lamentó el traspié ante los bolivianos. “Ayer (martes) era lamentable, Colo Colo no llegó una sola vez al arco rival. Los equipos bolivianos siempre han sido equipos de segunda categoría y no pudieron entrar; no hay una idea de fútbol clara. El plantel está desgastado y tienen que venir cambios“, expresó.

Herrera, además, enfatizó en el ánimo de los hinchas ante la adversidad deportiva. “El público e hincha colocolino es muy existista. Estar en Colo Colo y no pasar por un buen momento, a la larga, la gente te pasa la cuenta. Todos lo vivimos en carne propia, pero también está el amor propio y demostrar las ganas”, cerró.