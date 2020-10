“Con todo el respeto que me merece, Insaurralde no puede ser capitán de Colo Colo”

Leonel Herrera Silva, ex jugador y campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991, conversó con Deportes en Agricultura respecto a la nueva decepción continental de los albos. La derrota 1-0 ante Jorge Wilstermann no sólo los eliminó de toda competición internacional, sino que además los privó de US$ 1.050.000.

El ex delantero criticó la falta de referentes formados en Macul y lo realizado por Gualberto Jara. “El máximo referente es Esteban (Paredes), pero llegó al club ya formado como jugador. No hay nadie que marque ese respeto o diferencia. Me llamó la atención la etapa de Gualberto en el equipo, no dejó ninguna huella, siguió con los mismos jugadores; tenía la posibilidad de dejar chicos bien parados en el primer equipo y no lo hizo”, sostuvo.

Respecto a la caída ante los bolivianos, el hijo de “Chuflinga” destrozó el nivel exhibido por Leonardo Valencia. “Hay una responsabilidad grande en la estructura del plantel, no hay jugadores que marquen diferencias, que se echen el equipo al hombro en determinadas etapas. Lo de Valencia fue casi vergonzoso; una cosa es lo que transmite y demuestra“, expresó.

Al cierre, también tuvo dardos para Juan Manuel Insaurralde. “El plantel está dividido y se han formado grupos, eso no puede pasar. Con todo el respeto que me merece, Insaurralde no puede ser capitán del equipo. Algo te dice que no está bien, el grupo y la cabeza no están fuertes“, sentenció.