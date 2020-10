Ex volante albo criticó el nivel de Matías Fernández: “Desde que se metió en la religión, se vino abajo”

Sólo 12 partidos -tres como titular- ha disputado Matías Fernández desde que regresó a Colo Colo. Entre la poca continuidad y las lesiones, no ha podido tener la regularidad deseada y así lo reflejan sus números: 398 números, sin goles ni asistencias.

Fabián Estay, ex jugador de los albos en los ’90, conversó con RedGol y criticó el escaso aporte de la segunda etapa del calerano en Macul. “Desde que se metió en el tema religioso, su carácter y personalidad se vino abajo. Mediáticamente no trascendió, no fue ese tiempo importante que llegó a ser el mejor jugador de América. Se va a Europa, donde adopta este estilo de vida que al final le termina afectando”, sostuvo.

Si bien el otrora seleccionado mostró su respeto hacia el ’14’, resaltó la idea y lamentó la pérdida de personalidad sufrida por el mediocampista. “En el fútbol necesitas de carácter y me parece que Matías lo fue perdiendo. Hoy ni siquiera ha jugado en Colo Colo. Es un tema de mucho respeto, pero el fútbol es muy corto“, manifestó.

“Ya después tendrás toda una vida para hacer lo que quieras en una iglesia, y lo digo con mucho respeto”, cerró Estay.