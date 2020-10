¿Vuelve al CDA? Martín Lasarte se refirió al posible interés de la U por “repatriarlo”

Información de Maximiliano Videla

Universidad de Chile dejó escapar de forma increíble el triunfo ante Audax Italiano e igualó 2-2, resultado que complica aún más la permanencia de Hernán Caputto. A pesar de la campaña que la tiene en la quinta posición con 26 puntos, parte de la directiva azul no está contenta con el trabajo del técnico y no se descarta un cambio para la segunda rueda del Campeonato Nacional.

De inmediato aparecieron candidatos en caso de que esto ocurra, tales como Rafael Dudamel y Martín Lasarte, quien ya dirigió a los universitarios entre julio de 2014 y diciembre de 2015 con tres títulos obtenidos. Justamente el uruguayo dialogó con Deportes en Agricultura y explicó la situación.

“En algún momento, estando en Egipto, me llamaron y preguntaron si estaba dispuesto. En aquel momento estaba con trabajo, contrato y era imposible. Últimamente no he tenido contactos de esas características (negociaciones). De momento, no“, sostuvo.

“Tengo buena relación con (Carlos) Heller, (Cristián) Aubert o Sabino (Aguad) que no está en el club”, complementó el charrúa, quien profundizó en el trato que tiene con el ex presidente de Azul Azul. “Me mandaron una foto de un diario donde dijeron que había tenido un contacto con Heller para limar asperezas. Yo con Heller nunca tuve que limar asperezas porque al final quedó todo bien“, expresó.

“Hemos hablado muchas veces durante todo este período y me ha llamado para preguntarme sobre entrenadores. Con Aubert he hablado sobre jugadores uruguayos que podrían aportar“, cerró.