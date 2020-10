A Quinteros aún le da vueltas el fracaso copero de Colo Colo y sostuvo: “El hincha tiene miedo, temor”

Información de Cristian Alvarado

La derrota 1-0 ante Jorge Wilstermann en el Estadio Monumental que derivó en la eliminación de la Copa Libertadores caló hondo en Colo Colo y no sólo por perder US$ 1.050.000 ni la opción de clasificar a la Copa Sudamericana, sino que además significó el primer traspié de Gustavo Quinteros.

A tres días del fracaso copero, el técnico albo conversó con Deportes en Agricultura y mostró su tristeza. “Fue un golpe muy duro, me dolió muchísimo, me sigue doliendo. Después de este último partido me vino mucha más fuerza para seguir trabajando y revertir la situación”, dijo.

Sobre este punto, el argentino-boliviano recalcó en su responsabilidad luego de la caída frente a los bolivianos. “Fue algo que me pegó duro como entrenador, tengo que asumir la responsabilidad. Me siento responsable total de no poder avanzar en la parte que me corresponde, dolió muchísimo y a toda la gente de Colo Colo le ha dolido esta derrota. Son cosas que suceden después de mucho tiempo en que no se hicieron bien las cosas“, expresó.

“El hincha tiene miedo”

El adiestrador del “Cacique” también tuvo palabras para el negro presente que vive en el Campeonato Nacional y el temor a perder la categoría. Hay que recordar que en 14 fechas -tiene dos partidos pendientes-, sólo tiene 11 puntos de 42 posibles y figura penúltimo.

“El hincha tiene miedo, temor porque se está en una zona difícil donde no es fácil sumar puntos en este campeonato. Le pasó a la U el año pasado, entonces a veces se torna mucho más difícil porque cuando las cosas no salen bien, cualquier error o detalle se transforman en un gol en contra. Son detalles que hay que cambiar de acuerdo al momento”, sostuvo Quinteros, quien evocó lo vivido por Universidad de Chile durante 2019.

De todas maneras, le envió un mensaje de tranquilidad y confianza hacia los seguidores albos. “Estamos en un momento negativo y las cosas negativas, a lo mejor, se potencian poquito más que las positivas. Darle tranquilidad al hincha de que los jugadores se están brindando al máximo, están haciendo todo lo posible y todo el esfuerzo. No tengo duda que los resultados van a llegar“, cerró.