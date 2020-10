El emotivo recuerdo de Iván Zamorano: “Estuve seis meses en Colo Colo y sentí a mi papá muy cerca”

Iván Zamorano, ex atacante y capitán de la selección chileno, reveló en una entrevista lo especial que fue para él defender la camiseta de Colo Colo, pudiendo así cumplir el sueño de su padre.

En conversación con Mastercard, Zamorano reveló que “mi papá antes de morir siempre tenía ese sueño de verme con la camiseta blanca de Colo Colo”.

“Esos seis meses que estuve en Colo Colo, y jugando la Libertadores, sentí a mi papá muy cerca. Sentí que tenía un palco especial en cada estadio de Sudamérica y esa, por supuesto, es una experiencia que no tiene precio”, agregó el ex artillero.

En la misma línea, el ex Real Madrid sostuvo que “todos tenemos un equipo en el que soñamos jugar: yo tenía un equipo, que era Colo Colo, que mi papá me llevaba de pequeñito al estadio”.

“No lo pude lograr hasta el término de mi carrera (jugar en Colo Colo) porque me fui muy joven de Chile, jugando en Cobresal. Me fui al extranjero con 20 años, volví con 35 y tuve la suerte de terminar mi carrera en el club que siempre quise terminar mi carrera. Y fui el tipo más feliz del mundo”, sentenció.